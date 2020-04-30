США надеются, что Турция окажет давление на террористов в Идлибе

Соединенные Штаты надеются, что Турция окажет давление на террористические группировки, в том числе на "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время организованной вашингтонским Атлантическим советом видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что Турция продолжит оказывать давление на находящиеся там [в Идлибе] террористические организации, самая сильная из которых - "Хайат Тахрир аш-Шам", - сказал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента. - Велись перестрелки, было оказано некоторое давление на них. Мы надеемся, что оно будет продолжаться".

Джеффри также надеется, что с помощью Анкары Вашингтон сможет доставить гуманитарную помощь нуждающимся в Идлибе.