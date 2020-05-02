Авиакомпании США предлагают замерять температуру пассажиров перед полетом

Ассоциация американских авиакомпаний Airlines for America рассматривает возможность введения проверок температуры пассажиров в аэропортах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что проверка температуры тела всех пассажиров перед посадкой на рейс помогла бы в борьбе с распространением нового коронавируса, а также являлась бы для них дополнительной гарантией безопасности полета. По информации источников Bloomberg, соответствующая инициатива находится на ранних стадиях обсуждения между Airlines for America и Управлением транспортной безопасности США (TSA), которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.

Представители Airlines for America и TSA к настоящему моменту официально не подтверждали данных о возможном введении таких проверок. "На данный момент никаких решений касательно введения определенных мер по проверке состояния здоровья пассажиров принято не было", - приводит агентство слова представителя управления. В свою очередь руководство Airlines for America заявило о том, что принятие решения о введении дополнительных проверок в аэропортах остается исключительно за властями.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что число пассажиров, путешествующих авиалиниями в США, сократилось почти в два раза из-за последствий пандемии. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 64 тыс. человек.