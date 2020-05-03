Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо. Об этом передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров", - написал Трамп на своей странице в Twitter.