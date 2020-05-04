Трамп полагает, что КНР вовремя не приняла меры для борьбы с распространением коронавируса
Президент США Дональд Трамп полагает, что власти Китая не приняли своевременных мер для предотвращения распространения нового коронавируса. Вашингтон намерен выяснить, чем это было обусловлено, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В воскресенье в эфире телеканала Fox News Трамп отметил, говоря о вирусе: "Он пришел из Китая. Его должны были сразу остановить. Они предпочли этого не делать, или что-то произошло. Дело либо в некомпетентности, либо <...> По какой-то причине они этого не сделали". "Нам придется выяснить, какой была эта причина", - подчеркнул Трамп.
Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.
В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.