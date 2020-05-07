В США начали производство новых противотанковых ракет
Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Lockheed Martin.
Новый комплекс получил наименование Javelin F-Model (FGM-148F).
Отмечается, что специалисты оснастили ПТРК усовершенствованной боеголовкой, способной пробивать броню с динамической защитой, а также уничтожать легкие бронированные машины. В Lockheed Martin заявили, что Пентагон уже разместил заказ на 45 тыс. новых Javelin.
Лента новостей
Азербайджан проведет заседание министров здравоохранения Движения неприсоединения - создана Рабочая группа (ВИДЕО)
Афет Гасанова: Каждый должен извлечь для себя урок в связи с решительной борьбой с коррупцией в стране
Микаил Джаббаров принял участие во встрече министров экономики стран-членов Тюркского Совета в формате видеоконференции (ФОТО)
В случае роста числа инфицированных коронавирусом, будет предложено ужесточить карантин - Заур Алиев
Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации (ФОТО/ВИДЕО)
Информацию о сроке действия водительского удостоверения в Азербайджане можно получить на портале myGov
Мы можем помочь врачам быстрее побороть этот вирус – молодая певица из Москвы поддержала азербайджанцев (ВИДЕО)
Эльмир Велизаде: Инфраструктура Азербайджана позволяет осуществлять грузоперевозки во всех направлениях
Агентство агрокредитования и развития обнародовало объем субсидий, выданных на приобретение сельхозтехники
В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28, скончались 2 человека - Оперативный штаб