Конгрессмены США послали в 50 стран просьбы поддержать участие Тайваня в сессии ВОЗ

США 9 мая 2020 06:39 (UTC+04:00)
Конгрессмены США послали в 50 стран просьбы поддержать участие Тайваня в сессии ВОЗ

Представители комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США направили письма более чем в 50 стран с просьбой поддержать предложение Вашингтона пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось одно из писем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Так как мир работает над тем, чтобы победить распространение COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), вируса, впервые выявленного в китайском Ухане, еще никогда не было так важно, чтобы страны уделяли приоритетное внимание здоровью и безопасности, а не политике", - говорится в письме.

По данным источника агентства, в числе стран, лидерам которых были отправлены письма, Канада, Таиланд, Япония, Германия, Великобритания, Саудовская Аравия и Австралия.

В среду госсекретарь США Майкл Помпео призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Его призыв повторила в Twitter и постпред США при ООН Келли Крафт. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что такими действиями власти США пытаются отвлечь внимание от собственного неадекватного ответа на угрозу коронавируса.

Очередная сессия ассамблеи, которая пройдет в формате видеоконференции, откроется 18 мая в Женеве. Руководство администрации острова уже попросило обеспечить ему доступ к механизмам ВОЗ.

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