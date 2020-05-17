В США количество жертв коронавируса превысило 90 тысяч
В США с начала пандемии коронавируса от заболеваний, связанных с COVID-19 кончались 90 113 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, заявил портал Worldometer, который специализируется на статистике по основным мировым событиям.
Также, по его данным, общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Штатах 1 507 773 человека, вылечились около 340 тысяч.
В мире насчитывается 4 721 828 заразившихся, 313 260 скончались.
Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в Центральном Китае в декабре. Позже заболевание распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию пандемией.
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