В Нью-Йорке пару кроссовок Майкла Джордана продали с аукциона за рекордные $560 тыс.

Баскетбольные кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе в Нью-Йорке за S560 тыс. - почти в четыре раза дороже, чем рассчитывали устроители торгов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в воскресенье на сайте аукционного дома Sotheby's.

Кроссовки Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах клуба NBA "Чикаго". Торги начались 8 мая и завершились 17 мая в Нью-Йорке. Sotheby's рассчитывал продать их за $100-150 тыс.

Air Jordan 1 таким образом побили прежний рекорд этого аукционного дома. Sotheby's в июле прошлого года продал беговые кроссовки Moon Shoe, выпущенные в 1972 году опять же Nike, за $437,5 тыс. Владельцем пары стал канадский коллекционер Майлс Надал.

Майкл Джордан является шестикратным победителем лиги в составе клуба из Чикаго, в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз Джордан становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, в которых трижды был выбран MVP. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. Также на его счету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.