СМИ: Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за COVID-19

Американская компания Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за мировой пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает портал Apple Insider со ссылкой на источник, планируется перенос презентации на месяц.

Каждый год Apple представляет новую модель iPhone в сентябре, а продажи начинаются ближе к концу месяца. На сей раз продажи могут стартовать еще позже.

Ранее СМИ сообщали, что Apple отложила массовое производство линейки флагманских iPhone 2020 из-за проблем в связи с распространением коронавируса.