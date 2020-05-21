В Айове 22 мая откроются кинотеатры, зоопарки, музеи, парки и пляжи

США 21 мая 2020 02:10 (UTC+04:00)
В Айове 22 мая откроются кинотеатры, зоопарки, музеи, парки и пляжи

Власти штата Айова разрешили с 22 мая возобновить работу кинотеатров, зоопарков и музеев, а также проводить свадебные приемы, временно прекращенные из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте губернатора Айовы Ким Рейнольдс.

"Прокламация позволяет с 1 июня возобновить такие летние школьные мероприятия, как игры в бейсбол и софтбол. С пятницы, 22 мая, будет разрешено при соблюдении здравоохранительных мер открыть кинотеатры, зоопарки, музеи и места проведения приемов по случаю бракосочетания", - говорится в сообщении.

Губернатор также разрешила открыть бассейны, все 68 парков штата, зоны для пикников и пляжи. 28 мая владельцы баров и заведений, где подают алкогольные напитки, могут приступить к работе и рассаживать посетителей за столики как внутри помещения, так и на улице. Рейнольдс настоятельно рекомендовала лицам старше 65 лет и с хроническим заболеваниями продолжать соблюдать режим самоизоляции.

В начале мая в Айове открылись церкви, сельские рынки и разрешили проведение плановых хирургических операций.

Вице-президент США Майкл Пенс 19 мая в Белом доме информировал, что все 50 штатов частично возобновляют работу своих предприятий, которые были вынуждены значительно сократить или даже приостановить свою деятельность в связи с пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,53 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 92 645 человек. В Айове насчитывается более 15 тыс. случаев заражения и 375 летальных исходов.

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