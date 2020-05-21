Персоналу Mastercard разрешат работать из дома до создания вакцины от коронавируса

Руководство американской финансовой корпорации Mastercard разрешит ее сотрудникам работать из дома до создания вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил директор компании по кадровым вопросам Майкл Фраккаро.

По его словам, вероятнее всего, в ближайшие месяцы в подразделениях Mastercard по всему миру будет "больше сотрудников, продолжающих работать из дома, чем тех, которые вернутся в офис". "И мы нормально к этому относимся. Мы одобряем этот выбор", - добавил Фраккаро.

Представитель корпорации отметил, что сейчас около 90% из примерно 20 тыс. сотрудников Mastercard по всему миру работают из дома. Остальные приезжают в офисы, им предписано носить защитные маски и регулярно мерить температуру. Фраккаро отметил, что больше сотрудников могут начать работать из офисов, когда "будет вакцина, а люди почувствуют, что вернуться будет безопасно".

С начала пандемии новым коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 1,54 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 93,4 тыс. человек.