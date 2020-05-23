Илон Маск заявил о ненадежности данных в статистике по COVID-19 в США

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что статистика по коронавирусу в США не соответствует действительности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Bloomberg Businessweek.

По его мнению, данные по коронавирусу не соответствуют действительности, начиная с середины апреля.

Предприниматель отметил, что в статистику выявленных случаев заболевания стали вноситься те, у кого были выявлены симптомы инфекции, а не подтверждено заболевание через тестирование.

«Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни», — добавил Маск.

Он также подчеркнул, что тяжелых случаев заболевания не было выявлено среди сотрудников Space X.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.