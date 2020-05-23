WP: власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания
Власти Соединенных Штатов обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, данный вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренность о проведении теста тогда достигнута не была. Один из чиновников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник заявил The Washington Post, что в конечном счете было принято решение предпринять другие меры в ответ на угрозы, которые, по мнению Вашингтона, представляют КНР и РФ, но избегать возобновления ядерных испытаний.
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