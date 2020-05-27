В Пентагоне заявили, что США могут подготовить ядерное испытание за несколько месяцев

США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев в случае, если будет дано соответствующее указание президента страны. Об этом сообщила во вторник газета Defense News со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя помощника главы Пентагона Дрю Уолтера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дрю Уолтер отметил, что, согласно его пониманию, испытание "может состояться относительно быстро", его проведение "возможно в течение месяцев, если будет указание президента".

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренность о проведении испытания тогда достигнута не была. Один из чиновников заявил изданию, что обсуждения продолжаются.