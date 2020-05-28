Мэр Миннеаполиса обратился за помощью к Национальной гвардии на фоне протестов

Мэр города Миннеаполис (штат Миннесота) Джейкоб Фрей на фоне протестов из-за смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда обратился за помощью к Национальной гвардии США. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на TACC.

По его данным, соответствующее обращение от Фрея было направлено губернатору Миннесоты Тиму Уолцу. К обеспечению порядка уже привлечены сотрудники полиции штата, указала телекомпания.

Ранее газета Star Tribune со ссылкой на правоохранителей сообщила о том, что по меньшей мере один человек погиб при стрельбе во время акции протеста. Отмечается, что огонь открыл владелец ломбарда, когда протестующие начали мародерствовать и грабить местные супермаркеты. Участники акции также подожгли расположенный неподалеку магазин автозапчастей.

В Миннеаполисе на этой неделе прошли демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, это игнорировали. Вскоре после этого он умер в одной из больниц города.

Четверо стражей порядка, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены. Представители ФБР сообщили о начале расследования в связи с произошедшим. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен разобраться в ситуации.