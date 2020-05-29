Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter, но будет исходить из действий юристов.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", - сказал Трамп.
"Посмотрим, что произойдет", - отметил он.
Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
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