Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter, но будет исходить из действий юристов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в четверг, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", - сказал Трамп.

"Посмотрим, что произойдет", - отметил он.

Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.