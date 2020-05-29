СМИ: Сеул и Вашингтон не могут договориться о целях военных учений

Власти Республики Корея и США пытаются договориться о целях предстоящих совместных военных маневров, которые ранее не смогли состояться из-за пандемии. Как передает Trend со ссылкой на TACC, об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap источники.

По их словам, южнокорейская сторона настаивает на проведении учений для оценки боеспособности Вооруженных сил Республики Корея с целью передачи от Вашингтона Сеулу возможности оперативного контроля над ними в военное время. В настоящий момент Южная Корея обладает возможностью командования своими войсками лишь в мирное время.

Американские военные, по информации Yonhap, в свою очередь утверждают, что предстоящие учения должны стать заменой отменным из-за коронавируса весенним маневрам, которые традиционно нацелены на повышение совместной обороноспособности войск двух государств.

Как отмечает агентство, обычно военные маневры двух стран проводятся дважды в год для отработки тактических приемов обороны. В связи с ситуацией с коронавирусом намеченные на весну учения не состоялись и были перенесены на неопределенный срок. Согласно информации высокопоставленных чиновников, США и Республика Корея обсуждают возможность проведения совместных маневров в августе.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для обеспечения обороны страны в случае внезапного вторжения противника. Лишь в 1994 году Сеул получил право командования своими вооруженными силами в мирное время. При этом до сих пор Вашингтон обладает возможностью оперативного управления южнокорейскими войсками в случае вооруженных конфликтов. По предположениям ряда аналитиков, передача Республике Корея полного оперативного контроля над войсками может состояться в районе 2022 года при наличии одобрения со стороны США.