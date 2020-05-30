Трамп: в США сокращается число случаев заражения и смертей из-за коронавируса

Количество случаев заражения новым коронавирусом и летальных исходов сокращается по всей территории США. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время встречи с руководством американских компаний в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новые случаи [заражения] и смерти сокращаются по всей стране <...> Завтра [в субботу] мы предоставим вам [журналистам] большой отчет о тестировании [на выявление коронавируса] в США", - сказал глава государства. При этом он не привел конкретные данные.

"Нам предстоит проделать еще огромную работу", - добавил глава вашингтонской администрации. Он рассказал, что пандемия нанесла серьезный ущерб американской экономике. "Мы выключали крупнейшую за все время экономику, и мы выключили ее очень быстро, крайне быстро", - добавил Трамп.

По его словам, в стране фиксируются "замечательные предварительные показатели" как в экономической сфере, так и в вопросе разработки лекарств против инфекции. "Мы хорошо справляемся с разработкой вакцин. Я думаю, что скоро у нас будут очень хорошие результаты, - указал Трамп. - Когда у нас будет эта вакцина, то мы сможем раздать ее очень быстро".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,74 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 102,5 тыс. человек.