Минюст США назвал местные власти ответственными за прекращение насилия на протестах

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что местные власти несут ответственность за пресечение насилия в ходе беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление Барра распространила в субботу пресс-служба Минюста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, на фоне беспорядков, которые проходят во многих городах нашей страны, становится очевидно, что жестокие и радикальные элементы отбирают право голоса у мирных протестующих", - указал генпрокурор США. При этом он подчеркнул, что во многих местах беспорядки на улицах носят организованный и запланированный характер. "Группы сторонних радикалов и подстрекателей пользуются ситуацией, чтобы продвигать свою жестокую повестку, не имеющую отношения к делу", - отметил он.

"Во многих местах, - продолжил Барр, - протесты кажутся спланированными, организованными, [они] движимы анархистскими и крайне левыми экстремистами, использующими тактику в стиле "Антифа" (движение американских антифашистов - прим. ТАСС), многие из них приезжают из [других] штатов, чтобы способствовать насилию", - сказал глава Минюста. Он добавил, что в США пересечение границ штатов для участия в беспорядках, сопровождающихся насилием, считается уголовным преступлением.

"На улицах наших городов и среди сообщества должны установиться порядок и закон, - подчеркнул Барр. - В первую очередь необходимо прекратить насилие, и это прямая обязанность муниципальных властей и руководителей штатов".

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.