Власти США считают нападения на правоохранителей во время протестов внутренним терроризмом
Власти США расценивают нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций как "акты внутреннего терроризма". Об этом и.о. заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли заявил в субботу на пресс-конференции, посвященной гибели сотрудника федеральной службы охраны США во время протестов в Окленде (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Когда кто-то берет на прицел сотрудника полиции или полицейский участок, намереваясь причинить вред или запугать, то это является актом внутреннего терроризма", - сказал Кучинелли.
Как ранее сообщил телеканал CNN, работник федеральной службы охраны США был застрелен в ночь на субботу в городе Окленд во время протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.
В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США.