Генсек ООН призвал демонстрантов в США выражать свой протест мирно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал во вторник протестующих в Соединенных Штатах в связи с убийством в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда воздерживаться от насилия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жалобы должны быть услышаны, но их следует выражать мирно, а власти должны сдержанно реагировать на демонстрации", - написал Гутерриш в Twitter.