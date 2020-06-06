Спецпредставитель США отправился в Катар, Пакистан и Афганистан
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в Доху, Исламабад и Кабул для обсуждения вопросов начала межафганских переговоров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 5 июня в Доху, Исламабад и Кабул. Главная цель поездки - достичь договоренности между афганскими сторонами по следующим практическим шагам для постепенного начала межафганских переговоров", - отметили в ведомстве.
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