Власти США подали иск к Джону Болтону

Министерство юстиции США подало во вторник в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме. Об этом говорится в исковом заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти США вменяют Болтону нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, путем раскрытия секретной информации.