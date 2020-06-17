Власти США подали иск к Джону Болтону
Министерство юстиции США подало во вторник в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме. Об этом говорится в исковом заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Власти США вменяют Болтону нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, путем раскрытия секретной информации.
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