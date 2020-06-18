В Госдепе заявили, что Вашингтон не заставляет ЕС выбирать между США и Китаем

Вашингтон не ставит Евросоюз перед выбором между США и Китаем, этим занимается Пекин. Такое мнение выразил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подтвердил, что главы МИД Евросоюза во время видеоконференции 15 июня с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и госсекретаря США Майкла Помпео уделили большое внимание взаимоотношениям с КНР. "ЕС в последние месяцы сделал множество заявлений о том, что Китай является системным противником и конкурентом, но следует искать пути налаживания с ним партнерства, когда это надо", - отметил и.о. помощника госсекретаря. С его точки зрения, такой подход Брюсселя "во многом перекликается" с позицией администрации президента Дональда Трампа.

По версии Рикера, КНР импонирует идея раскола в трансатлантическом альянсе США и Евросоюза. "Точка зрения госсекретаря заключается в том, что не мы [американцы] просим ЕС или входящие в него страны сделать выбор между Китаем и Соединенными Штатами. Этим занимается Китай", - добавил он. Рикер заверил, что сотрудничество Вашингтона и Брюсселя нерушимо, так как основано на общности взглядов и приверженности принципам демократии и свободы.

Как передавала газета Politico со ссылкой на крупных европейских дипломатов, в Брюсселе считают подрывающими безопасность континента многие последние действия США, в частности планы вывода части военнослужащих из ФРГ, нежелание продлевать с Россией Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и выход из Договора по открытому небу. Кроме того, напоминает издание, вызывает озабоченность Брюсселя и намерение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда.

Саммит ЕС - КНР пройдет в видеоформате 22 июня, Брюссель приложит максимум усилий для достижения наилучших результатов, заявил в понедельник Боррель по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза с участием Помпео. В то же время он отметил, что предложил госсекретарю создать "отдельный формат диалога для обсуждения с США стратегических вызовов со стороны Китая".