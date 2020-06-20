Трамп отказался говорить, что он в полной мере доверяет Эсперу

Президент США Дональд Трамп отказался говорить, что в полной мере доверяет министру обороны страны Марку Эсперу. В опубликованном интервью новостному порталу Axios он не стал напрямую отрицать, что хотел уволить главу Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американского лидера попросили прокомментировать, рассматривал ли он, как ранее писали СМИ, вопрос об отправке в отставку руководителя военного ведомства. Трамп колебался и решил не отрицать это напрямую, отмечает портал. "Я действительно не был сосредоточен на этом, - сказал глава государства, - потому что у меня есть много проблем, которым я уделяю очень много внимания".

На вопрос, может ли он сказать, положив руку на сердце, что он в полной мере доверяет Эсперу, президент отказался выразить поддержку министру. Он сказал, что ему "не нужно класть руку на сердце", а если что-то произойдет, то об этом все узнают.

Гордость за прогулку с президентом

1 июня председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и Эспер вместе с руководителем вашингтонской администрации совершили небольшую прогулку от Белого дома до пострадавшей от демонстрантов церкви Святого Иоанна, когда силы правопорядка разгоняли протестующих. Милли в середине июня выразил сожаление, что участвовал в этом. По данным телеканала NBC, он может подать в отставку. Как отмечает Axios, Эспер признался коллегам, что чувствовал себя весьма неловко, когда вместе с Трампом прошел до церкви.

"Я лично думаю, что они должны относиться к этому иначе, - ответил Трамп на просьбу прокомментировать их реакцию. - Я думаю, что они должны гордиться тем, что по соображениям безопасности шли рядом со своим президентом".

"Я не думаю, что они порвали со мной. Я думаю, они должны делать то, что хотят. Но я бы сделал это по-другому", - сказал также американский лидер. "В соответствии с правилами, возможно, они правы, - пояснил президент. - Я знаю правила даже лучше, чем они. Но они также были бы правы, сказав: "Мы гордимся тем, что идем рядом с нашим президентом, и мы хотим, чтобы наш президент был в безопасности".

Трамп обратился 1 июня к согражданам из Розового сада Белого дома в связи с беспорядками в стране. Выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция зачищала в тот момент от протестующих Лафайет-сквер перед Белым домом. Происходило это незадолго до начала в 19:00 комендантского часа. Спустя некоторое время американский лидер вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел в сопровождении представителей своей администрации до церкви Святого Иоанна.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.