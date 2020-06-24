Трамп предложил назвать коронавирус нового типа "Ухань" или "Кунг-флю"

Президент США Дональд Трамп во вторник предложил назвать коронавирус нового типа "Ухань" или "Кунг-флю", вновь акцентировав внимание на том, что вспышка инфекции была зафиксирована в Китае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас все было хорошо до эпидемии и будет после эпидемии. <...> Я могу дать [вирусу] 19 имен: "Ухань", "Кунг-флю" (flu с англ), - сказал он на предвыборном митинге в штате Аризона. - Кто-то называет [коронавирус нового типа] "китайским гриппом". Но мы станем [после пандемии] гораздо сильнее, чем когда-либо до этого". Трамп несколько раз за митинг упомянул о Китае в контексте коронавируса.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".