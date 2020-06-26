United Airlines с 8 июля возобновит полеты в Китай

Американская авиакомпания United Airlines возобновит полеты в Китай с 8 июля. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, рейсы United Airlines по направлению Сан-Франциско (штат Калифорния) - Шанхай планируется отправлять дважды в неделю - в среду и субботу, - а обратные - в четверг и воскресенье. Они будут осуществляться через аэропорт Сеула.

"Авиасообщение с материковым Китаем было предметом гордости сотрудников United Airlines и наших клиентов на протяжении более 30 лет, - приводятся в заявлении слова вице-президента авиаперевозчика Патрика Куэйла. - Возобновление полетов в Шанхай из США - это значительный шаг на пути к восстановлению нашей международной сети". Полеты в Китай авиакомпания приостановила в начале февраля на фоне распространения нового коронавируса.

О возобновлении авиасообщения с Китаем заявила в середине июня авиакомпания Delta Airlines. Она также осуществляет два рейса в Шанхай - из Сиэтла (штат Вашингтон) и Детройта (штат Мичиган).

Ранее, как сообщила газета The Wall Street Journal, Пекин сообщил, что смягчит ограничения на полеты для Delta Airlines и United Airlines, позволив каждой совершать по два коммерческих пассажирских рейса в неделю. После этого заявления Минтранс США решил разрешить китайским компаниям осуществлять в общей сложности четыре пассажирских рейса между странами в неделю.

Американские и китайские авиакомпании в начале текущего года выполняли, согласно подсчетам газеты The New York Times, 325 рейсов каждую неделю между двумя странами. К середине февраля количество авиарейсов между двумя государствами, как отмечала газета, сократилось почти до 20 в неделю, их выполняли только китайские авиаперевозчики.