Умер автор логотипа Нью-Йорка дизайнер Милтон Глейзер

Американский графический дизайнер Милтон Глейзер, автор нью-йоркского логотипа и один из создателей журнала New York Magazine умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание со ссылкой на жену дизайнера, причиной смерти стал инсульт. Глейзер также страдал почечной недостаточностью.

Глейзер известен как один из основателей журнала New York Magazine, до 1977 года он был его президентом.

Среди известных работ дизайнера - психоделический постер 1967 года с Бобом Диланом, на котором изображен силуэт музыканта с разноцветными волосами. В 1977 году Глейзер в рамках кампании по продвижению туризма в Нью-Йорке разработал логотип I Love New York ("Я люблю Нью-Йорк"), состоящий из четырех символов, где между буквами I и NY расположено красное сердце, заменяющее во фразе слово "люблю". Логотип стал частью американской поп-культуры и узнаваемым символом Нью-Йорка.