В ночном клубе Южной Каролины мужчина открыл стрельбу по гостям
В США в ночном клубе штата Южная Каролина мужчина открыл стрельбу по гостям заведения во время проходящей вечеринки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в ночном заведении Lavish Lounge города Гринвилл. В клубе проходило выступление хип-хоп музыканта Foogiano.
Жертвами стрельбы стали женщина и охранник. При этом ранения получили восемь посетителей клуба, их госпитализировали.
По предварительным данным, мужчина открыл огонь после того, как один из гостей клуба обвинил его в краже драгоценного украшения.
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