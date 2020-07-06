В ночном клубе Южной Каролины мужчина открыл стрельбу по гостям

В США в ночном клубе штата Южная Каролина мужчина открыл стрельбу по гостям заведения во время проходящей вечеринки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в ночном заведении Lavish Lounge города Гринвилл. В клубе проходило выступление хип-хоп музыканта Foogiano.

Жертвами стрельбы стали женщина и охранник. При этом ранения получили восемь посетителей клуба, их госпитализировали.

По предварительным данным, мужчина открыл огонь после того, как один из гостей клуба обвинил его в краже драгоценного украшения.