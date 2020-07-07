Сенаторы США призвали Пентагон объяснить, почему Турция продолжает участие в создании F-35

Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд (штата Оклахома) и Том Тиллис (штат Северная Каролина), а также сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) и Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) направили письмо министру обороны США Марку Эсперу с требованием объяснить, почему Турция, несмотря на решение Вашингтона исключить ее из американской программы производства истребителей F-35, продолжает участие в ней. Соответствующее письмо было опубликовано в понедельник на сайте Лэнкфорда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турецкие производители до сих пор изготавливают и поставляют ключевые элементы, несмотря на законодательный запрет на такое участие", - говорится в обращении сенаторов. Они призвали объяснить причины, по которым Турция продолжает свое участие в производстве, а также предоставить контакты турецких производителей и даты начала и окончания действия контрактов с ними.

Сенаторы подчеркнули, что отказ от поставок из Турции создаст дополнительные финансовые затраты для американской стороны, однако это необходимо сделать "для выполнения дипломатических обязанностей перед НАТО".