Google выпустила два обновления Android
Американская компания-разработчик Google выпустила для операционной системы Android два обновления, передает Trend со ссылкой на Прайм.
Апдейты под наименованием 2020-07-01 и 2020-07-05 нацелены на исправление серьезных уязвимостей в системе безопасности ОС.
По словам разработчиков, уязвимости могут быть разной направленности. В качестве примера названы критически опасные для владельцев устройств на базе Android, через которые их личные данные могут попасть в руки киберпреступников.
За первое обновление будет исправлено 7 доступных путей в систему безопасности устройств. Второе исправит еще 17 уязвимостей.
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