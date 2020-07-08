Google выпустила два обновления Android

Американская компания-разработчик Google выпустила для операционной системы Android два обновления, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Апдейты под наименованием 2020-07-01 и 2020-07-05 нацелены на исправление серьезных уязвимостей в системе безопасности ОС.

По словам разработчиков, уязвимости могут быть разной направленности. В качестве примера названы критически опасные для владельцев устройств на базе Android, через которые их личные данные могут попасть в руки киберпреступников.

За первое обновление будет исправлено 7 доступных путей в систему безопасности устройств. Второе исправит еще 17 уязвимостей.