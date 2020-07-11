Судья США приостановила возобновление смертных казней со следующей недели

США 11 июля 2020 04:07 (UTC+04:00)
Судья США приостановила возобновление смертных казней со следующей недели

Федеральный судья США Джейн Магнус-Стинсон в пятницу вынесла постановление о приостановлении приведения в исполнение первого более чем за 15 лет смертного приговора преступнику, осужденному на федеральном уровне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По его данным, семья заключенного тюрьмы в штате Индиана, который был приговорен к высшей мере наказания за убийство детей, потребовала перенести запланированное на понедельник исполнение наказания в связи с опасением заразиться новым коронавирусом во время присутствия при процессе. Судья постановила отложить приведение в исполнение наказания до того момента, когда родственники осужденного смогут присутствовать при наказании без риска для здоровья.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа сотрудников исправительных учреждений информировало о возобновлении с понедельника смертных казней в США. Сообщалось, что всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.

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