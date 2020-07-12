Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на главу полицейского управления города Виктора Родригеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неизвестный открыл огонь, после того как полицейские прибыли в субботу днем по вызову в один из жилых домов. Они были доставлены с огнестрельными ранениями в одну из городских больниц, где позднее умерли. Как уточняет телекомпания ABC, стрелок покончил с собой по прибытии другого наряда полиции.

"Мы потеряли двух храбрых стражей правопорядка, которые стремились обеспечить безопасность нашего города", - приводит АP слова главы полицейского управления. Личность стрелка в настоящий момент не разглашается. Ведется расследование инцидента.