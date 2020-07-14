Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

В результате операции по тушению пожара, вспыхнувшего в воскресенье на борту американского универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) ("Боном Ричард") на военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния), произошла его осадка в связи с поступлением большого количества воды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, следует из сообщения представителя ВМС США.

"Осадка корабля продолжается на фоне его полива водой, и мы следим за соответствующим балансом", - сказал в ходе пресс-конференции контр-адмирал Собек, командующий 3-й экспедиционной ударной группой, в состав которой входит корабль.

Он также указал, что в результате пожара пострадала надстройка на палубе авианесущего десантного корабля, в частности, мостик и мачта. По его словам, возгорание произошло в грузовом отсеке корабля на нижней палубе Deep V, где хранится большое количество имущества и техника морской пехоты.

Контр-адмирал также сказал, что пожар уже распространился на другие отсеки корабля.

При этом с начала пожара пострадали 57 военнослужащих, в том числе 34 моряка и 23 гражданских лица. Пятеро из них остаются в местном госпитале.