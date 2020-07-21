Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности в регионе

США 21 июля 2020 06:16 (UTC+04:00)
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности в регионе

Министры обороны Республики Корея и США провели 21 июля телефонную беседу, в ходе которой обсудили различные вопросы, связанные с безопасностью на Корейском полуострове, включая планы проведения военных маневров и распределение расходов на совместную оборону. Об этом сообщило южнокорейское министерство национальной обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, главы военных ведомств двух стран Чон Гён Ду и Марк Эспер также "подтвердили решимость продолжить работу по осуществлению передачи оперативного контроля над вооруженными силами Южной Кореи от Вашингтона Сеулу".

Стороны "обменялись оценками ситуации в сфере безопасности в регионе, согласившись с необходимостью поддерживать дипломатические усилия, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи и установления прочного мира на полуострове", отмечает Минобороны.

Кроме того, министры договорились продолжать работу над укреплением двустороннего военного альянса и поддержанием боеготовности с тем, чтобы оперативно реагировать на любые изменения ситуации на Корейском полуострове.

Стороны отметили необходимость продолжить обсуждение этих проблем в ходе ежегодного диалога по вопросам безопасности, запланированного на осень, отмечает южнокорейское ведомство.

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