В Конгрессе осудили Трампа за усугубление ситуации с пандемией

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) 26 июля раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход к борьбе с пандемией. Она также предложила называть американского лидера "господин дальше - хуже", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С самого начала он усугубил ситуацию. Промедление, отрицание, [его слова о том, что] это мистификация, что это волшебным образом пройдет", - заявила Пелоси в эфире телекомпании CBS.

В связи с этим спикер предложила дать американскому лидеру новое прозвище. "У меня для него есть новое имя - "Господин дальше - хуже", - сказала Пелоси. Дословно использованную ей фразу "Mr. Make Matters Worse" можно перевести как "господин, [который] делает ситуацию еще хуже".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 146 тыс. человек.