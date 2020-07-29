Власти США соберут данные о контактах Венесуэлы и ООН по санкциям против КНДР

Власти США намерены собрать больше информации о якобы имевших место контактах между представителями ООН и властей Венесуэлы относительно возможного нарушения Каракасом санкций против КНДР. Об этом заявил во вторник на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать утверждения СМИ, согласно которым представители всемирной организации ранее предупредили администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что возможные договоренности Каракаса с Пхеньяном в военно-технической сфере могут нарушать санкции против КНДР.

Абрамс ответил, что только из СМИ узнал "об этой переписке между ООН и режимом Мадуро". "Мы будем разбираться в том, что касается этой переписки, отсутствия ответа со стороны режима Мадуро и того, какими могут быть последствия", - добавил он.

Как констатировал Абрамс, ранее представители ряда государств заявили США, что не намерены вводить какие-либо санкции в отношении Венесуэлы, "кроме как по линии ООН" или других международных организаций.

"Поэтому нарушение санкций ООН может быть для режима Мадуро очень серьезным. В этом случае многие страны будут готовы ввести санкции, если они этого еще не сделали, - полагает спецпредставитель США. - Мы уделим этому большое внимание".