Трамп призвал продлить мораторий на выселение граждан США из съемного жилья за неуплату

Президент США Дональд Трамп высказался в целях содействия преодолению негативных экономических последствий нынешней пандемии за продление моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы просим демократов работать с нами, чтобы найти решение, временно останавливающее выселение [людей из съемного жилья за неуплату аренды]. Мы не хотим, чтобы люди, которые потеряли работу из-за вируса, выселялись из их домов или квартир. Мы не хотим, чтобы такое происходило", - заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме американский лидер. Федеральный мораторий на выселение истекает 31 июля.

Кроме того, Трамп, представляющий Республиканскую партию США, призвал демократов к скорейшему согласованию новой программы, предусматривающей оказание экстренной финансовой помощи американцам.

"Нам необходимо, чтобы демократы присоединились к нам, дабы принять дополнительные вспомогательные выплаты американским гражданам. Такие как выплаты напрямую 160 млн американцев ранее в текущем году. Это была невероятно успешная программа. Эти средства помогут миллионам добросовестно работающих семей свести концы с концами", - отметил глава Белого дома.

Наконец, он подтвердил, что администрация США призывает демократов на Капитолийском холме одобрить выделение $105 млрд из федерального бюджета, "чтобы помочь школам безопасным образом открыться вновь" после отмены санитарно-эпидемиологических ограничений. Трамп 23 июля предупредил, что власти США могут начать выделение федеральных средств, предназначенных для школ, родителям учащихся, если эти образовательные учреждения не возобновят вскоре работу.

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно июльским заключениям Международного валютного фонда (МВФ), в США в 2020 году произойдет экономический спад в размере 6,6%.

Между тем администрация США считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл, впрочем, признал 29 июля, что "путь вперед для экономики является чрезвычайно неопределенным и будет зависеть от <...> успеха в сдерживании вируса".