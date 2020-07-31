Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

США 31 июля 2020 06:45 (UTC+04:00)
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, заявил главный финансовый директор Apple Inc. Лука Маэстри. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

В прошлом году компания презентовала линейку новых моделей iPhone 10 сентября, 20 сентября гаджеты поступили в продажу. Таким образом, предполагает Bloomberg, новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - приводит The Verge слова Маэстри.

Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но слухи о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще весной. СМИ объясняли это проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса.

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