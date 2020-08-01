Законодатель Аляски погиб при столкновении двух небольших самолетов
Два легкомоторных самолета столкнулись в пятницу в воздухе недалеко от аэродрома города Солдотна (штат Аляска). Есть жертвы, среди которых член нижней палаты законодательного собрания штата Гэри Кнопп. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Anchorage Daily News со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.
По его данным, столкнулись одномоторный Havilland DHC-2 и двумоторный Piper Aztec примерно в 3,2 км северо-восточнее аэродрома. Имеются погибшие и раненые, их точное количество пока не определено.
Среди жертв - член Республиканской партии США, конгрессмен Кнопп, уточнила газета со ссылкой на его коллег-законодателей.
ФАУ проводит расследование обстоятельств и причин катастрофы.
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