Госдеп считает, что признание ООН Мадуро нарушает основополагающие принципы организации

Признание Организацией Объединенных Наций (ООН) Николаса Мадуро президентом Венесуэлы нарушает основополагающие принципы этой организации. Такое мнение выразила в понедельник заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Второе - принцип суверенитета, обеспечения права на самоопределение. Это очень важно, потому что люди неправильно употребляют термин "суверенитет", говоря о Венесуэле. Очень важно понимать, что суверенитет и [право на] самоопределение в демократическом государстве относятся к одобрению со стороны народа. <...> В связи с тем, что Николас Мадуро и его коррумпированные союзники помешали проведению свободных и честных выборов в мае 2018 года, [в соответствии с] конституцией Венесуэлы и волей жителей Венесуэлы Хуан Гуайдо был назначен временным президентом Венесуэлы, уполномоченным организовать новые президентские выборы. Это ключевой принцип народовластия, но ООН не признала суверенное волеизъявление жителей Венесуэлы", - сказала она во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

"Продолжающееся признание ООН Мадуро является не только нарушением основополагающих принципов ООН, но также закрепляет другие значительные проблемы, которые подрывают дополнительные три принципа, в том числе речь идет о беспрепятственном потоке гуманитарной помощи и продвижении прав человека", - добавила Филипетти.

При этом она заявила о важности политического урегулирования в Венесуэле в кратчайшие сроки. "Чем больше времени проходит, тем меньше в конце остается вариантов, кроме как некое военное решение. Не из-за того, что США продвигают это, а потому что в итоге <...>, как показывает история, либо внутри Венесуэлы люди потеряют терпение и восстанут, либо военные восстанут и так далее", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон стремится к "политическому урегулированию как к самому безопасному и наиболее вероятному варианту" развития событий.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.