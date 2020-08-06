Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук уйдет в отставку

Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост, его обязанности возьмет на себя спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Брайан Хук решил уйти со своего поста специального представителя США по Ирану и старшего советника госсекретаря. Спецпредставитель Хук был моим координатором по Ирану более двух лет, он добился исторических по своему значению результатов в борьбе с иранским режимом", - отметил он.

Так, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, Хук, который намерен работать в частном секторе, "успешно договорился с Ираном об освобождении" американцев из тюрьмы.

Абрамс "займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле", добавил госсекретарь.

Ранее об отставке 52-летнего Хука сообщила газета The New York Times. По оценкам издания, его уход может свести к минимуму дипломатические контакты между Вашингтоном и Тегераном по меньшей мере до выборов президента США, которые намечены на 3 ноября.