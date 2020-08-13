США изменят список облагаемых пошлинами товаров из ЕС с 1 сентября

США заменят с 1 сентября несколько позиций в списке товаров и услуг из ЕС и Великобритании, облагаемых дополнительными пошлинами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении аппарата американского представителя на торговых переговорах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В октябре 2019 года Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести меры в размере почти $7,5 млрд в год на товары и услуги стран Евросоюза, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus.

"Согласно законодательству США, аппарат представителя на торговых переговорах модифицирует список товаров, на которые распространяются дополнительные пошлины <...>. Из списка убираются конкретные позиции из Греции и Великобритании, они заменяются товарами равного количества из Франции и ФРГ, - отмечается в заявлении. - Изменения незначительны, общий объем товаров остается на уровне $7,5 млрд, размер пошлин сохраняется: 15% на самолеты и 25% на другие товары. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 года".

Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Под американские меры, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты. Кроме того, пошлины затрагивают французские вина, шотландский односолодовый виски и сыр из целого ряда стран - членов ЕС.