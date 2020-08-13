Помощник президента США считает, что Трамп может получить Нобелевскую премию мира
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Дональд Трамп мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира за заслуги в сфере миротворчества. Такое мнение он выразил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, что президент войдет в историю как великий миротворец", - сказал он, комментируя достигнутые при посредничестве США договоренности между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о полной нормализации двусторонних отношений. По его словам, помимо того, что Трамп "принес мир Израилю и ОАЭ", он также заключил "историческое соглашение по Афганистану", добился перемирия в Сирии, когда Турция ввела свои войска на север страны, а также предотвратил войну с КНДР.
"Если оглядеть и посмотреть, что этот президент сделал в вопросе мира, то я не был бы удивлен, что пройдет какое-то время, учитывая нынешнюю обстановку, и президент в результате будет выдвинут на Нобелевскую премию", - считает О'Брайен.
"Сегодняшняя работа - это пример того, почему он мог бы заслуженно рассматриваться в качестве главного претендента на Нобелевскую премию мира, и он должен им быть", - убежден помощник американского лидера.
В четверг президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.