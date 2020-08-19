Трамп после выборов в США примет решение о том, были ли они честными

Президент США Дональд Трамп намерен после проведения запланированных на ноябрь всеобщих выборов в стране изучить вопрос и принять решение о том, были ли они честными. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее спросили, намерен ли Трамп признать результаты и честность выборов, если он проиграет. "Президент всегда говорит: "Посмотрим, что произойдет". И [он] примет решение после этого [проведения выборов]", - отметила пресс-секретарь.