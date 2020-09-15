Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

Испытания в США вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, приостановлены в связи с изучением обстоятельств появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Набор добровольцев в программу испытаний вакцины был приостановлен 6 сентября и, по сведениям агентства, он не возобновится по крайней мере вплоть до середины недели, поскольку нет ясности в вопросе о том, сколько времени потребуется Управлению по вопросам качества продовольствия и медикаментов для завершения проверки.

В то же время, как уточняет Reuters, в Великобритании и Бразилии испытания вакцины были возобновлены.

На прошлой неделе на сайте американского медицинского журнала Stat появилось сообщение о том, что у одной из участниц тестирования в Великобритании выявлен неврологический симптом, схожий с симптомом воспаления спинного мозга. Ранее, по данным Stat, клинические испытания вакцины приостанавливались в июле, после того, как у одного пациента был выявлен рассеянный склероз, однако дальнейшие исследования показали, что он не был связан с применением вакцины.