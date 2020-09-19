Трамп подтвердил намерение продолжать вывод войск США из Афганистана и с Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать сокращать численность американских войск на Ближнем Востоке и в Афганистане. Американский лидер подтвердил это в пятницу на пресс-конференции в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вернули значительное число своих войск на родину. Многие из них вернутся домой в самом ближайшем будущем", - заявил Трамп, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы ушли из Сирии, хотя я и сохранил нефть. <...> И у нас войска охраняют нефть. А так мы ушли из Сирии", - сказал глава администрации США. Он напомнил, что Соединенные Штаты вывели ранее свои силы в том числе "с границы между Сирией и Турцией". "У нас было [в свое время] много войск на [этой] границе", - напомнил Трамп.

"Очень важно, - убежден президент США, - что мы сократили свою численность <...> в Ираке". "И за следующие несколько недель мы сократим численность до 4 тыс. [военнослужащих] в Афганистане. Затем, немногим позже, мы примем окончательное решение [относительно военного присутствия в Афганистане]", - отметил Трамп.