Трамп считает, что новый член Верховного суда США должен быть назначен без промедлений

Новый член Верховного суда США после смерти Рут Бейдер Гинзбург должен быть назначен без промедлений. Об этом заявил в субботу американский президент Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были поставлены в эту позицию власти и важности, чтобы принимать решения для людей, которые с гордостью нас избрали, наиболее важным из них (из этих решений - прим. ТАСС) долгое время считался выбор членов Верховного суда США. У нас есть это обязательство, без промедлений!" - написал Трамп у себя в Twitter.

87-летняя Гинзбург умерла в пятницу вечером от рака. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

После смерти судьи высшей судебной инстанции пост, назначение на который является пожизненным, должен быть занят. Президенту-республиканцу открывается возможность выдвинуть своего кандидата. Затем его должен будет одобрить Сенат Конгресса США.

National Public Radio сообщало ранее о том, что за несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о том, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент, а не республиканец Трамп. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден после смерти Гинзбург заявил, что ее преемника следует назначать после президентских выборов.

Телекомпания ABC ранее проинформировала, что Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост в ближайшие дни. По сведениям близких к американской администрации источников, список кандидатур на должность судьи короткий и включает как минимум одну женщину. Главным претендентом, как указывают источники, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт, придерживающаяся консервативных взглядов.