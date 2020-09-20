США готовятся к открытию границы с Канадой

Президент США Дональд Трамп рассказал, что канадско-американская граница будет открыта «в скором времени». Об этом сообщает New York Post, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что канадская сторона хотела бы скорейшего открытия границы между странами.

«Мы хотим вернуться к нормальной работе, мы собираемся открыть границы довольно скоро», — добавил Трамп.

Решение о закрытии границы между США и Канадой было принято на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. После этого страны продлевали срок действия запрета на пересечение границы до 21 сентября, а затем власти Канады увеличили срок режима закрытых границ до 30 сентября.