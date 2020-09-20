Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению Tiktok компанией Oracle
Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по приобретению американского сегмента социальной сети TikTok компанией Oracle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Глава государства, общаясь в субботу с журналистами на лужайке перед Белым домом, утвердительно ответил на вопрос, утвердил ли он приобретение Oracle сегмента TikTok. "Я дал свое благословение этой сделке. Будет замечательно, если они [участники] доведут ее до конца. Если нет, то тоже будет окей", - заявил Трамп. "Да, утвердил в принципе", - ответил он на уточняющий вопрос журналистов. Трансляцию вел телеканал Fox News.
По словам президента США, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к другой стране, не будет иметь отношения к Китаю". Партнером Oracle в сделке выступает американская компания Walmart, которая владеет одной из крупнейших в мире сетей магазинов розничной торговли. "Технологии превосходят все остальное в мире, нам это нравится", - продолжал Трамп, обещав, что американский сегмент TikTok сохранит свое название, а сделка принесет США многие миллиарды долларов по линии налогов.
Как ранее сообщил торговый представитель США высокого ранга, американские власти начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой социальной сети. Как ранее сообщил Минторг США, само приложение TikTok, а также мессенджер WeChat, нельзя будет скачать уже с 20 сентября.
Трамп объявил 31 июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что американские компании должны заключить сделку о приобретении этой социальной сети у китайской ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.